Генпрокуратура вернула без согласования проект подозрения для Зверобой и Федины – ГБР

Генеральная прокуратура Украины вернула в Государственное бюро расследований без согласования проект подозрения для народного депутата от «Европейской солидарности» Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой. Об этом спикер ГБР Анжелика Иванова сообщила на брифинге 26 декабря, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«По поводу проекта уведомления о подозрении, насколько мне известно, он был возвращен из Генеральной прокуратуры без согласования, аргументируя это тем, что нет решения по другому лицу, а именно – которое является народным депутатом Украины. И, собственно, пока не будет принято решение по этому лицу, то, соответственно, и этот проект сообщения о подозрении в настоящее время является таким, который не согласован», – сказала она.

Иванова отметила, что не может прогнозировать, как дальше будут развиваться события.

«Тут уже в дальнейшем, по мере того, как будет развиваться следствие, по мере того, сколько доказательств будет добыто, в том числе, и по народному депутату, и собственно, по гражданке, соответственно, возможно, будет подготовлен другой документ или как-то скорректированный [существующий]», – добавила она.

26 октября в Facebook Зверобой было опубликовано видео, на котором она и народный депутат от «Европейской солидарности» София Федина критикуют президента Украины Владимира Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области. «Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую», – сказала Федина.

28 октября нардеп от «Слуги народа» Александр Качура сообщил, что написал заявления в Генеральную прокуратуру Украины и ГБР из-за высказываний Федины в адрес Зеленского. 1 ноября Качура сообщил, что правоохранители открыли уголовное производство по факту высказываний.

26 ноября следователи ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении Федине и Зверобой в угрозе убийством в отношении президента Украины. Также Верховную Раду будут просить разрешить привлечь Федину к ответственности.

28 ноября сотрудники Госбюро расследований пришли с обыском к Зверобой. По данным ее адвоката, дело расследуется по трем статьям: ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст. 346 (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Волонтер сообщила, что во время обысков правоохранители изъяли у нее оружие, телефон и блокнот. Зверобой отметила, что оружие было зарегистрированным, и назвала обыски политическим преследованием. В ГБР заявили об изъятии трех единиц оружия.

2 декабря Зверобой пришла в ГБР со своим адвокатом. «На допрос я не пойду потому, что в вызове в ГБР не идет речь о допросах. Пусть они мне напишут: «Вы, подозреваемая, вызываетесь на допрос» или «Вы, свидетель, вызываетесь на допрос», тогда я как гражданка, которая все равно не будет уважать ГБР, может быть, даже приду. Но все равно остается риторическим вопрос, какого черта ГБР имеет ко мне дело, если я не госслужащий?» – заявила волонтер у дверей ГБР. «Мы с моими адвокатами приехали узнать, что мне инкриминируют и кем я являюсь в этом деле. Мы только что в канцелярии оставили эти вопросы и будем ждать ответа», – добавила она.

Иванова сообщила, что Маруся Зверобой является свидетелем в уголовном производстве, открытом следователями Государственного бюро расследований.

26 декабря Зверобой обвинила Трубу в служебном подлоге.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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