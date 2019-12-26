В Фонд борьбы с коррупцией пришел спецназ. Навальный заявил, что из-за расследования о главе ВТБ Костине

26 декабря в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) российского оппозиционера Алексея Навального пришел спецназ. Об этом сообщается на сайте Навального.

«Пишу пост в коридоре и слышу, как в нашем офисе 15 спецназовацев громят что-то. Судя по звукам, бьют посуду и крушат мебель. Этот пост и этот ролик должны были быть опубликованы сегодня в 13. 00, а в 12. 00 дверь начали пилить люди в черных шапочках», – написал Навальный.

По его словам, формальная причина рейда – отказ фонда отказ удалить фильм-расследование «Он вам не Димон» о деятельности премьер-министра России Дмитрия Медведева.

«Медведев с [бизнесменом Алишером] Усмановым приказали возбудить уголовное дело против директора ФБК Ивана Жданова, и в рамках этого дела идет «обыск» в помещениях ФБК и Навальный LIVE. Однако в этот раз у нас есть весомые основания полагать, что у этого рейда есть конкретный заказчик. И Кремлю приятно, и свой личный интерес отстаивает. Все ровно так, как в случае с самолетом Светланы Медведевой. Очень важный госбанкир — глава ВТБ Андрей Костин — не хотел бы, чтоб вы его увидели. А мы, пока делали расследование, звонили главе аппарата Костина, который курирует и службу безопасности. Что такое служба безопасности ВТБ, я думаю, вы понимаете: самая продажная и коррумпированная часть ФСБ», – заявил Навальный.

В расследовании фонда говорится, что по указанию Костина с баланса госбанка ВТБ украли несколько частных самолетов и перевели их на офшор в Белизе.

«Теперь один из этих самолетов, в частности, использует Светлана Медведева, жена Дмитрия Медведева, нашего премьер-министра и лидера партии «Единая Россия». На других, как выяснилось позже, летают другие чиновники. И даже патриарх”, – говорится в расследовании.

ВИДЕОВидео: Алексей Навальный / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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