Бузова оказалась под угрозой ареста

26.12.2019, 18:30, Новости дня

Певице и телеведущей Ольге Бузовой может грозить арест на 15 суток из-за неоплаченного штрафа за превышение скорости.

«В середине августа центр видеофиксации ГИБДД по Московской области установил, что автомобиль певицы ехал с серьезным превышением скорости (40-60 км/ч. Как записано в протоколе). С тех пор прошло уже более трех месяцев, поэтому по закону девушке может грозить арест на 15 суток или общественные работы на срок до 50 часов?», – информирует «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что за год у Ольги Бузовой накопилось 63 штрафа за нарушения ПДД, многие из них певица до сих пор не оплатила.

Ранее сообщалось, что певица Ольга Бузова задолжала 10 тыс. рублей за коммунальные услуги, судебные приставы возбудили исполнительное производство против нее. Позже ее мать сообщила, что долг погашен. 



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