Mitsubishi презентует на моторшоу в Токио кроссовер Eclipse Cross с пневмоподвеской и «регбийный» минивэн Delica D:5

Японская корпорация Mitsubishi Motors намерена презентовать в рамках автомобильной выставки в Токио ряд концептов, включая автомодель Eclipse Cross, оснащённую пневмоподвеской, и минивэн «регбийной» тематики Delica D:5. Мероприятие запланировано к проведению на 10-12 января 2020 года.

По мнению многих специалистов, самым ценным и интересным авто, представленным на грядущем моторшоу, окажется Mitsubishi Eclipse Cross Weekend Explorer, отличающийся от базового внедорожника как внешним видом, так и «начинкой», а также пневмоподвеской, позволяющей регулировать клиренс – её ресивер, компрессор и блок управления установлены разработчиками внутри специальной ниши багажного отделения. Для управления высотой данного вида автомобильной подвески можно использовать как пульт, так и специальное мобильное приложение, разработанное для смартфонов. Транспортное средство также получило колёса Rays Team Daytona M9 с покрышками Toyo Open Country R/T. Под капотом полноприводной новинки – турбомотор MIVEC объёмом в 1,5 литра и с отдачей в 150 «лошадок». В качестве КПП выступает вариатор. За базу для концепта была взята серийная автомодель Eclipse Cross G Plus Package, салон которой обит натуральной кожей, а также имеется система мультимедиа SDA.

Презентует компания в рамках автомобильной выставки в японской столице и модифицированный гибрид под названием Mitsubishi Outlander PHEV NERV, имеющий в своём «арсенале» спутниковую антенну Kymeta KyWay u7, для того чтобы в случае природной или техногенной катастрофы водитель мог находиться на связи с внешним миром.

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Появятся на моторшоу и две вариации минивэна Delica D:5, одна из которых создавалась в стиле ретро, вторая – с атрибутикой команды по регби из Новой Зеландии All Blacks.

Похвастаются в Токио своими разработками также компании Subaru и Honda Motor. Первая покажет «заряженную» автомодель Levorg STI Sport, вторая – юбилейную S2000. А между тем эксперты уже успели определить 5 лучших, по их мнению, машин, подготавливаемых к презентации на моторшоу.

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