Путин решил не ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности

26.12.2019, 18:26, Новости дня

Президент Владимир Путин не собирается в феврале ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Отметим, что в прошлом году Россию на Мюнхенской конференции по безопасности представлял глава МИД Сергей Лавров. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о его выступлении.



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Последнее: Президент Владимир Путин не собирается в феврале ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости». Отметим, что в прошлом году Россию на Мюнхенской конференции по безопасности представлял глава МИД Сергей Лавров. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о его выступлении.

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