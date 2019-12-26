Путин решил не ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Президент Владимир Путин не собирается в феврале ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
Отметим, что в прошлом году Россию на Мюнхенской конференции по безопасности представлял глава МИД Сергей Лавров. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о его выступлении.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Владимир Путин не собирается в феврале ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости». Отметим, что в прошлом году Россию на Мюнхенской конференции по безопасности представлял глава МИД Сергей Лавров. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о его выступлении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Преподаватель в Иванове арестован по подозрению в изнасиловании мальчиков / 26 ноября
- Ветлицкая объяснила возвращение в Россию / 24 ноября
- Медведчук объяснил необходимость закона о децентрализации для Зеленского / 16 декабря
- Киву судили за взятку, но не посадили из-за справки из психлечебницы / 17 декабря
- Госдума решила «заморозить» накопительную пенсию еще на год / 10 декабря
- Путин напомнил о намерении властей Польши поставить памятник Гитлеру / 20 декабря
- Москва заявила о невозможности признать киноцентр «Соловей» культурным наследием / 26 ноября
- ФАС возбудила дело после жалобы «Аэрофлота» на рост тарифов / 3 декабря