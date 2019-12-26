Выпуск шоу «Осторожно, Собчак!» о светской жизни Москвы набрал тысячи дизлайков

26.12.2019, 18:21, Разное

Недавний выпуск шоу «Осторожно, Собчак!» телеведущая и журналист посвятила обсуждению светской жизни Москвы. В отличие от остальных эфиров последний не оценили интернет-пользователи, поэтому он набрал уже несколько тысяч дизлайков, превзойдя число положительных оценок.
Гостями программы Ксении Собчак чаще всего становятся добившиеся успеха в определённой области люди, поэтому аудитория в большинстве случаев активно смотрит выпуски и за сутки они набирают до миллиона просмотров. Однако с последним выпуском «Осторожно, Собчак!» ситуация сложилась кардинально противоположная. Пользователей не заинтересовало обсуждение светской жизни Москвы, а число просмотров почти втрое меньше, чем обычно. При этом программу положительно оценило чуть более 6 тысяч фолловеров, а вот дизлайков поставили на две тысячи больше.

В комментариях зрители «не скупились» на негативные отзывы, выражая непонимание относительно личностей собравшихся в шоу людей. Некоторые пишут, что вообще не видят смысла неизвестным персонам говорить на «непонятные и скучные темы», у других же осталось впечатление, как от просмотра «званного ужина» для своего окружения.



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Последнее: Недавний выпуск шоу «Осторожно, Собчак!» телеведущая и журналист посвятила обсуждению светской жизни Москвы. В отличие от остальных эфиров последний не оценили интернет-пользователи, поэтому он набрал уже несколько тысяч дизлайков, превзойдя число положительных оценок. Гостями программы Ксении Собчак чаще всего становятся добившиеся успеха в определённой области люди, поэтому аудитория в большинстве случаев активно смотрит выпуски и […]

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