На Пятницком кладбище подожгли могилу Децла

В Москве на Пятницком кладбище в ночь на четверг неизвестные подожгли могилу музыканта Кирилла Толмацкого (Децл), об этом сообщила его мать Ирина Толмацкая.

Мать Децла опубликовала видео с Пятницкого кладбища в сториз в своем Instagram.

«Вот так кто-то решил поздравить меня с Рождеством. Сжег могилу моего сына. Кто эти люди, я не знаю, и зачем они это делают», – сказала Ирина Толмацкая.

Пожар произошел в ночь с 25 на 26 декабря, информирует «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канала Mash.

Администрация кладбища не исключает, то это могли сделать фанатки Децла – они почти ежедневно приходят на могилу музыканта, оставляя там свечи. Пожар мог произойти случайно. Семья Децла сообщила, что восстановление захоронения начнется в пятницу.

Напомним, Децл умер в феврале после концерта в Ижевске от остановки сердца. Посмертная проверка рэпера на наркотики показала отрицательный результат. Причиной смерти назвали сердечную недостаточность.

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