Алеся Шамбур поделилась своими стихами

Издание «ГОРДОН» эксклюзивно публикует стихи авторства Алеси Шамбур – жены заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Сохранены авторская пунктуация и стилистика.
в формуле бытия ошибка явная.
жеванную листву
поддевая носком, вступаю в ноябрь я –
пинаю свою тоску.
где же ты, Болдино мое вожделенное,
чудо мгновенья где?
пусто, как постаменты Ленина
в гранитном городе.
мир до весны перешел на шепот и
шелест чужих стихов.
звезды на небе медведи шлепают,
складывают их в ковш.
шесть на часах, а уже все кончено –
вода не стала вином.
двинем домой, мое одиночество,
раз все равно идем.
* * *
засыпай, моя дорада!
эти сумерки – не зга.
изувечная прохлада,
осененная тоска –
все замрет в массивных зимах.
свечи жги, да мни котов.
что сейчас необходимо,
несущественно потом.
укрывай свой норов летний,
убаюкивай печаль.
нежность — тоже добродетель,
нежные стяжают рай.
разве нам с тобой впервые?
если осень – подождим,
если ливень или иней –
кто любим, тот невредим.
проживем, моя дорада,
проютимся до тепла,
лишь бы ты со мною рядом,
словно вечность, пролегла.
***
Вероокая моя нежность –
перелетная моя птица,
прежде, чем без следа раствориться
между белых небесных строк,
спой мне песню о побережье
теплых стран, где все может сбыться,
где вчера и завтра границы
зарывают дети в песок.
* * *
Шептать, шептать разъятой ночи,
о том, что мне сквозь глянец лун
пришли незнаемые строчки
и поцелуй.
И что слова не разобрала,
и поцелуй росой просох,
что места — мало,
жизни — мало.
песок.
Пыль дорисовывает небыль:
Он – шестикрыл,
Он говорил,
что лествица ведет не в небо,
а в тыл.
Ведь там — в разводах занавески,
и, голубее голубей,
над колыбелькою, на леске –
грядущий день.
Моя лампада – в перигее:
должно быть, руку протяни,
и потеплеет,
и согреет
изнутри.
Но пальцы в темноте мерцают
как мотыльки –
глупы-глупы,
и не нашарила лица я
у пустоты.
* * *
когда пора, тогда зимой –
сугробы, холод без предела,
мир заметен, глухонемой,
и изнутри обындевелый.
наружу, кажется, ни-ни –
снаружи черное – белеет,
там даже время временит
и постепенно леденеет.
жизнь есть метаболизм души,
зимой, как снег, живешь со скрипом,
и тормоши – не тормоши,
все оскорбело и охрипло.
следов уже не разобрать
там, на неведомых дорогах,
одна тоска и непроглядь –
и хочешь, да не чуешь Бога;
но в самом дальнем закоулке
чертогов, к теплоте глухих,
на стеклах мерзлые рисунки –
двоих триптих.
***
В угоду зеленой рыбине
век склонялся, как будто лик,
напрягая мышцы стальные,
берег трогали корабли,
с непривычки краснело море,
позвонки хрустели на вздох,
виноград давился в подоле –
по коленям струился сок –
тельце лопалось в швах о тельце,
трубы дым выпускали под свод,
оловянной судьбы младенцы
в брюхе рыбины множили род,
под червленые хляби и самбу
извергались в соленую муть
одноногие стойкие ямбы,
чтобы сразу же утонуть.
Автор стихотворений – Алеся Шамбур – получила образование в Киево-Могилянской акалемии, где изучала философию и религиеведение. Она является главой организации «Український Центр Злагоди».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Издание «ГОРДОН» эксклюзивно публикует стихи авторства Алеси Шамбур – жены заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Сохранены авторская пунктуация и стилистика. в формуле бытия ошибка явная.жеванную листвуподдевая носком, вступаю в ноябрь я –пинаю свою тоску. где же ты, Болдино мое вожделенное,чудо мгновенья где?пусто, как постаменты Ленинав гранитном городе. мир до весны перешел на шепот ишелест чужих стихов.звезды на небе […]
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