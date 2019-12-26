Корчилава: Хозяин Зурабишвили вместо нормандского давно выбрал другой формат – прямой диалог с РФ, не дающий никакого результата

Для решения проблемы оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии руководство Грузии ведет прямой диалог с Россией, который не дает никакого результата. Об этом изданию «ГОРДОН» сказал бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава, комментируя заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что ее страна нуждается в нормандском формате по аналогии с переговорным процессом по урегулированию ситуации на украинском Донбассе.

«Госпожа Зурабишвили страдает маразмом. Это отсталая реакция, так как у Грузии есть свой формат – альтернативный нормандскому. Речь о Женевских дискуссиях. И другого формата быть не может. Конечно, было бы лучше, если бы у Грузии был формат по типу нормандского, чтобы в нем принимали участие канцлер Германии и президент Франции. Но хозяин госпожи Зурабишвили давно выбрал другой формат – прямой диалог с Россией, который никакого результата не дает. Реакция Кремля на заявление президента Грузии была ожидаема, ведь нормандский формат – это проблема для РФ. Так как там нужно общаться на международном уровне, при посредниках. А в случае с Женевскими дискуссиями – переговоры идут сам на сам», – отметил Корчилава.

Он считает, что переговоры, касающиеся оккупированных территорий Украины и Грузии, будут более эффективными после смены геополитической ситуации в мире.

«Эффективность переговоров такого рода зависит от политической ситуации в мире. К сожалению, сейчас она такая, какая есть. И Украина получает максимум того, что можно ждать от таких форматов. Другое дело, что однажды ситуация в мире изменится. Например, Германия долго не могла объединиться, но в конечном счете это произошло. Точно то же – с Украиной и Грузией. Когда изменится мировая геополитическая ситуация, эффективность этих переговоров возрастет. Нужно каждый день упорно работать, улучшая свое экономическое, политическое и военное положение. И использовать периодически открывающиеся окна возможностей. А единого рецепта для всех стран в этом вопросе не существует», – подчеркнул Корчилава.

25 декабря грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что для Грузии был бы полезен формат наподобие нормандского, чтобы решить с Россией проблему оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что нормандский формат не подходит для диалога между Россией и Грузией.

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южнооосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались в последний раз 9 декабря 2019 года в Париже.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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