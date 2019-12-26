Гаджеты: Российский ИИ-процессор превзойдет аналог от Intel (2 фото)

26.12.2019, 18:15, Новости дня


Разработчики российской микропроцессорной техники из Екатеринбурга бросают вызов именитым конкурентам из Intel, планируя представить к 2021 году универсальный нейропроцессор разработанный на «мультиклеточной» архитектуре. Созданием процессора конкурирующего с разработками от Intel и способного превзойти зарубежные аналоги по производительности, займется компания «Мультиклет».

В Екатеринбурге планируют разработать процессор под кодовым названием Multiclet S2, готовность которого в настоящее время составляет около 20/%. В свободном доступе в интернете имеются программные разработки (SDK, software development kit) под Windows и Linux.

К серийному производству компания рассчитывает подойти в 2021 году. Выпускаться Multiclet S2 будет на тайваньских производственных линиях TSMC по 16-нм технологии.


Главным достоинством новых процессоров станет использование новых типов малоразмерных данных с фиксированной и плавающей запятой, а также выполнение с ними операций. Использование мультиклеточной структуры процессоров позволит довести пиковую до 81,9 TФлопс на 16F, что сопоставимо с процессорами Google ASIC TPU (TPU-3: 90 Тфлопс на 16F)».

Расчетные сравнительные тесты производительности Multiclet S2 показывают превосходство по скорости будущих отечественных процессоров над серверными чипами Intel Xeon Phi 7290 и Intel i7 5960.

Будущие процессоры можно использовать при решении задач связанных с применением искусственного интеллекта, нейронных вычислений и обработке больших данных. Ране объявленные работы над первым чипом Multiclet S1 подходят к завершающему этапу. Предполагается, что этот процессор будет использоваться при майнинге криптовалюты с эффективностью до 300 раз выше чем у конкурентов. Разработка данной модели была задержана в связи с резким обвалом на рынке виртуальной валюты продолжавшимся весь 2018 год. Теперь в планы компании включен запуск серийного производства Multiclet S1 уже во второй половине следующего года.



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Последнее: Разработчики российской микропроцессорной техники из Екатеринбурга бросают вызов именитым конкурентам из Intel, планируя представить к 2021 году универсальный нейропроцессор разработанный на «мультиклеточной» архитектуре. Созданием процессора конкурирующего с разработками от Intel и способного превзойти зарубежные аналоги по производительности, займется компания «Мультиклет». В Екатеринбурге планируют разработать процессор под кодовым названием Multiclet S2, готовность которого в настоящее время […]

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