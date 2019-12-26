Эксперты представили нанопроводную мозгоподобную сеть

26.12.2019, 18:14, Новости дня

С помощью недавно созданной сети специалисты также смогли создать электрические характеристики, аналогичные функциям человеческого мозга, среди которых запоминание, обучение, забывание, успокоение, бдительность.

Авторами уникальной сложной мозговой сети стала международная команда исследователей. Ученые объединили многочисленные серебряные нанопровода, покрытые полимерным изолирующим слоем, толщина которого составляла всего один нанометр. Такое соединение между двумя нанопроводами образует переменный резистивный элемент, который ведет себя как нейронный синапс – место контакта между двумя нейронами.

Эксперты смогли измерить процессы формирования, задержки и деактивации путей, когда электрический ток протекал через сеть, и обнаружили, что эти процессы всегда изменяются по мере их продвижения.



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Последнее: С помощью недавно созданной сети специалисты также смогли создать электрические характеристики, аналогичные функциям человеческого мозга, среди которых запоминание, обучение, забывание, успокоение, бдительность. Авторами уникальной сложной мозговой сети стала международная команда исследователей. Ученые объединили многочисленные серебряные нанопровода, покрытые полимерным изолирующим слоем, толщина которого составляла всего один нанометр. Такое соединение между двумя нанопроводами образует переменный резистивный элемент, […]

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