Сущий ад: могилу Децла подожгли на Рождество

26.12.2019, 18:12, Разное

По словам родительницы
Кирилла Толмацкого Ирины, пожарище случилось прямо на католическое Рождество, в
ночь с 25 на 26 декабря. Подойдя к могиле сына, женщина была шокирована. Ее
глазам предстал сущий ад: обугленный крест и сожженная ограда.

Ирина отправилась разбираться
к администрации. Там объяснили, что подобное могли сделать фанатки Децла. Ведь каждый
день девушки приходят на могилу своего кумира и ставят свечи.

Кладбищенские представители
отметили, что пожар мог случиться случайно, по неосторожности, а вовсе не по
злому умыслу. Семья Децла планирует восстанавливать подожженную могилу певца, передает телеграм-канал Mash.

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Публикация от Detsl aka Le Truk (@juzeppejostko) 6 Дек 2016 в 9:27 PST

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Последнее: По словам родительницы Кирилла Толмацкого Ирины, пожарище случилось прямо на католическое Рождество, в ночь с 25 на 26 декабря. Подойдя к могиле сына, женщина была шокирована. Ее глазам предстал сущий ад: обугленный крест и сожженная ограда. Ирина отправилась разбираться к администрации. Там объяснили, что подобное могли сделать фанатки Децла. Ведь каждый день девушки приходят на […]

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