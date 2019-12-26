Мужчине из Новгородской области поставили диагноз «беременность»

26.12.2019, 18:06, Разное

Медики из центральной больницы города Боровичи поставили пациенту необычный диагноз. В заключении врачи указали, что мужчина находится на 27-й неделе беременности, сообщает Vse42.ru.

Год назад житель обратился в медучреждение с переломом руки. Ему сделали операцию, наложили гипс и поставили металлический штифт. Через год имплантированный предмет нужно было удалять. Но когда мужчина пришел в больницу, выяснилось, что согласно заключению, это можно будет сделать только «после родоразрешения».  В документе также значилось, что пациент уже полгода вынашивал ребенка. 



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Последнее: Медики из центральной больницы города Боровичи поставили пациенту необычный диагноз. В заключении врачи указали, что мужчина находится на 27-й неделе беременности, сообщает Vse42.ru. Год назад житель обратился в медучреждение с переломом руки. Ему сделали операцию, наложили гипс и поставили металлический штифт. Через год имплантированный предмет нужно было удалять. Но когда мужчина пришел в больницу, выяснилось, […]

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