Строительную отрасль ожидает изменение модели финансирования – совладелец строительного холдинга «Мегалайн» Старовойтов

В ближайшие пять лет в украинской строительной отрасли принципиально изменится модель финансирования, заявил совладелец строительного холдинга «Мегалайн» Дмитрий Старовойтов в интервью изданию Delo.ua, опубликованном 23 декабря.
«Все компании перейдут на другую модель финансирования. Возможно, это произойдет при помощи государства. Средства клиентов будут поступать на escrow-счета (специальные счета для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. – «ГОРДОН») и оттуда выделяться подрядчикам по мере реализации этапов проекта. Либо же девелоперы смогут получать кредиты в банках под средства клиентов, зафиксированные на escrow-счетах. И все участники процесса при этом будут застрахованы от несдачи проектов. Думаю, это перспектива максимум пять лет», – сказал он.
Старовойтов предрекает и изменение подходов к строительству – вместо точечной застройки в черте города крупные строительные компании будут возводить сразу жилые массивы, считает девелопер.
«Точечная застройка, которую мы сегодня наблюдаем, скоро уйдет в небытие. Мы начнем строить большие массивы с полным комплексом инфраструктуры, создавать новые микрорайоны сразу со школами, магазинами, развлекательными и бизнес-центрами. Это мировая практика», – отметил он.
По мнению Старовойтова, эта трансформация также произойдет в ближайшие годы.
«В строительной сфере мы опаздываем от развитых стран лет на 10. Но, думаю, сейчас начнем их нагонять. Уверен, что в ближайшие годы дома в Украине будут строиться не только с отделкой, но и с возможностью выбора мебели. Мы этот подход уже реализуем на 70% наших объектов. Сами строительные процессы будут оптимизированы, станут более технологичны, более быстрыми», – подчеркнул застройщик.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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