Видео: Спасибо американцам за наши Курилы

26.12.2019, 18:05, Новости дня

Японские СМИ изучают рассекреченные документы 1956 года, согласно которым неразрешенность спора о принадлежности Курильских островов находится на совести американцев. Они хотели нам навредить, но в итоге помогли.

Теги: 

внешняя политика США
,
Курильские острова
,
Россия и Япония
,
Дмитрий Бавырин



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Последнее: Японские СМИ изучают рассекреченные документы 1956 года, согласно которым неразрешенность спора о принадлежности Курильских островов находится на совести американцев. Они хотели нам навредить, но в итоге помогли. Теги:  внешняя политика США , Курильские острова , Россия и Япония , Дмитрий Бавырин

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