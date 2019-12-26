Видео: Спасибо американцам за наши Курилы

Японские СМИ изучают рассекреченные документы 1956 года, согласно которым неразрешенность спора о принадлежности Курильских островов находится на совести американцев. Они хотели нам навредить, но в итоге помогли.
Теги:
внешняя политика США
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Курильские острова
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Россия и Япония
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Дмитрий Бавырин
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Последнее: Японские СМИ изучают рассекреченные документы 1956 года, согласно которым неразрешенность спора о принадлежности Курильских островов находится на совести американцев. Они хотели нам навредить, но в итоге помогли. Теги: внешняя политика США , Курильские острова , Россия и Япония , Дмитрий Бавырин
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