Яна Рудковская ответила на слова Собчак о работе в маникюрном салоне: «Я была владелицей, а не сотрудником»

26.12.2019, 18:04, Разное

Известный отечественный музыкальный продюсер Яна Рудковская ответила на слова Ксении Собчак о работе в маникюрном салоне. Супруга Плющенко заметила, что была там не рядовым сотрудником, как неоднократно говорила телеведущая, а владелицей.
Ксения Собчак, вспоминая о прошлом Яны Рудковской и её знакомстве с первым супругом, бизнесменом Виктором Батуриным, несколько раз назвала продюсера «маникюрщицей». Высказывание ведущей, вероятно, «задело» избранницу Плющенко, поэтому она в своём Telegram-канале, а позже и в разделе Stories аккаунта Instagram пояснила, что будущий муж действительно пользовался услугами её салона, вот только она не была в нём мастером. Как информирует Рудковская, в заведении работали парикмахеры, было несколько кабинетов педикюра и маникюра, которыми она владела и параллельно работала врачом-косметологом, так как имеет соответствующее образование.

Яна Рудковская констатировала, что относится к Ксении Собчак с уважением, но при этом не намерена в очередной раз слышать недостоверную информацию. По словам продюсера, ранее с телеведущей они уже обсуждали тему прошлого, поэтому она не понимает, почему её снова называют «маникюрщицей», а потому вынуждена в третий раз указать Собчак на неточность.



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Последнее: Известный отечественный музыкальный продюсер Яна Рудковская ответила на слова Ксении Собчак о работе в маникюрном салоне. Супруга Плющенко заметила, что была там не рядовым сотрудником, как неоднократно говорила телеведущая, а владелицей. Ксения Собчак, вспоминая о прошлом Яны Рудковской и её знакомстве с первым супругом, бизнесменом Виктором Батуриным, несколько раз назвала продюсера «маникюрщицей». Высказывание ведущей, вероятно, […]

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