Пелагея подтвердила расставание с Иваном Телегиным: «О трёх годах брака нисколько не жалею»

26.12.2019, 18:04, Разное

Известная отечественная фолк-рок-исполнительница Пелагея в Instagram подтвердила информацию о расставании с хоккеистом Иваном Телегиным. Певица решилась на заявление, чтобы пресечь слухи в Сети, признавшись, что ничуть не жалеет о трёх годах счастливого брака.
Несколько дней назад интернет-пользователи начали обсуждать «странные» отношения между Пелагеей и Иваном Телегиным. Некоторые предполагали, что пара рассталась, так как оба супруга перестали носить обручальные кольца, удалили в соцсетях общие фото, а хоккеиста вообще видели в компании другой женщины. Певица подтвердила решение расстаться с мужем, заметив, что людям свойственно допускать ошибки. Пелагея надеется, что им с Телегиным всё же удастся сохранить дружеские отношения, хотя бы ради подрастающей дочери Таисии.

В завершение публикации Пелагея констатировала, что после развода жизнь продолжается, а потому она и дальше будет активно работать, заниматься воспитанием дочери. Певица попросила поклонников «понять и не осуждать», пожелала всем добра и призвала «болеть за русский хоккей».



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