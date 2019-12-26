Мнение: Задача №1. Сказочная

В.Путин — членам правительства, 25 декабря 2019:

«Самоцелью является улучшение жизни граждан… Мы с вами знаем, что одной из главных задач в этой сфере является повышение уровня доходов граждан, особенно среди тех категорий, которые получают наименьшие доходы. Вот это задача номер один».

Отрадно это слышать, но…

Если это «самоцель» и «задача №1» — почему о ней речь идет в самом конце, после того, как президент погордился низкой инфляцией, потребовал увеличить темпы роста экономики и помянул национальные проекты. Почему не в самом начале?

Очевидно потому, что работа правительства оценивается не исходя из задачи №1, а по каким-то совсем другим критериям. Иначе президент должен был бы давно разогнать это правительство…

Не разгоняет? Наверное потому, что реализация нацпроектов реально может улучшить жизнь населения. Той его маленькой части, которая будет допущена до дележки бюджетных денежек на эти проекты… Может, это и есть настоящая задача №1? Сказочная…

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Источник: СерпомПо

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