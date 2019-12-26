«Единая Россия» предложила инициативы в социальной сфере для послания президента

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия проработала несколько предложений и инициатив в социальной сфере, которые направили руководству администрации президента.

«Единая Россия» проработала ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере, которые обсуждали с людьми в регионах. Все они были направлены руководству Администрации Президента с просьбой учесть их в послании президента, сообщил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании президиума генсовета партии, сообщается на сайте «Единой России».

«Мы уже проработали ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере, которые обсуждали с людьми в регионах. Все они были направлены руководству администрации президента с просьбой учесть в послании президента, которое состоится 15 января. Надеемся, что их поддержат», – сказал Турчак.

Он также отметил, что работа партии в 2020 году будет построена по трем ключевым направлениям – защита, забота и благополучие.

«Прошу всех коллег оценивать свою работу по этим ключевым направлениям», – заключил секретарь генсовета партии.

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