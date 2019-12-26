Как сообщает турецкая пресса, сегодня в президентском дворце столицы Туниса прошли переговоры президента Туниса Каиса Саида и президента Турции Реджепа Эрдогана. Сами переговоры прошли в режиме «за закрытыми дверями» и пресса не была туда допущена совсем.

Известно, что переговоры прошли в два этапа, сначала «с глазу на глаз», а потом – в расширенном составе. По характеру этого самого «расширенного состава» можно судить об основных темах переговоров.

С турецкой стороны в переговорах приняли участие глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

Понятно, что речь шла о военном сотрудничестве и в первую очередь, о том, что творится на границе Туниса – в Ливии.

Как мы помним, там идет вооруженная борьба признанного ООН правительства и его противников, которых поддерживает ряд стран, в том числе и РФ, которая направила туда свои войска и полным ходом снабжает оружием заговорщиков. Впрочем, она это делает точно так же, как и в Украине, не признавая факта своего участия в боевых действиях.

Но ни для кого не секрет, что РФ, с согласия Каира, создала на границе Египта и Ливии базу снабжения, через которую идет все более широкий поток вооружений и боеприпасов, начиная от стрелкового оружия и заканчивая самолетами, ракетами и бронетехники.

По окончании переговоров руководители государств вышли к прессе и дали небольшой брифинг. Понятно, что наиболее интересной была информация о том, с чем сюда приехала Турция и видит ли она себя в качестве участника событий в Ливии. Эрдоган неожиданно прямо ответил на эти вопросы и выглядело это следующим образом.

На вопрос о возможности направления в Ливию турецкого военного контингента Эрдоган ответил: «Турция еще никогда не была «незваным гостем». Если поступит соответствующее обращение от ливийских властей, мы рассмотрим этот вопрос».

Собственно говоря, этот вопрос может возникнуть в любой момент и Турция может отработать мгновенно, поскольку на днях парламент ратифицировал меморандум взаимопонимания в области военного сотрудничества с Ливией.

Так что как только запрос поступит, дальше уже – дело техники.

При этом Эрдоган четко сформулировал свою позицию по ливийскому вопросу:

«Турция предпринимает совместные шаги с признанным на международном уровне Правительством национального согласия Ливии. Халифа Хафтар не признан на международном уровне. У него нет полномочий, чего не скажешь о главе Правительства нацсогласия Ливии Файезе Саррадже. Мы не должны допустить ущемления прав наших братьев в Ливии».

И чтобы ни у кого не возникло вопросов о том, почему в Ливии могут оказаться турецкие войска, отметил, что на стороне антиправительственной группировки воют наемники из нескольких стран, включая и РФ. По сути, речь идет о внешнем вторжении.

Вот как это выглядело в его исполнении: «Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК «Вагнер»? Что они там делают?»

Таким образом, мы вполне можем столкнуться с ситуацией, когда турецкие войска будут крошить «Вагнер».

В общем, в данном раскладе мы – однозначно на стороне турок и желаем им успеха в этом деле.

Линия Обороны

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: ЦРУшная контора прямым текстом называет нацистских генералов "жертвами террористов".Товарищ Майсурян о новых веяниях борьбы с "проклятым советским прошлым": Как говорится, когда мы достигли дна, снизу постучали. Господа либералы уже давно навострились клеймить советскую героиню Зою Космодемьянскую как военную преступницу, убийцу русских крестьян, сумасшедшую… (нужное подчеркнуть). Теперь сделан следующий шаг. Оказывается, уничтожать гитлеровских генералов на войне […]