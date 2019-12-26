Говорить о том, что $3 млрд это капля в море , когда Минфин твоей страны зубами держится каждую копейку – это Козак, конечно, зря.

Но чего не скажешь в контексте срачиков с Украиной. $2,9 млрд – это компенсация, которую «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Козак считает, что отделались малой кровью, если говорить о потенциальных рисках, которые могла бы понести Москва, отказавшись от сатисфакции.

«Суммы были бы намного выше», уверен вице-премьер, добавляя, что предсказать, «насколько кто выиграл», не может ни одна из сторон.

Попытка сделать хорошую мину при плохой игре была бы засчитана, если бы в самом начале не пыжились и не кричали о том, что сами заставим украинцев платить.

Между тем, именно тёрки с «Нафтогазом» отбили у Газпрома последних западных инвесторов.

Амбициозную инвестпрограмму придется урезать, даже теперь, когда согласились (пришлось) заплатить компенсацию. Помимо компенсации «национальное достояние «заключит с украинскими нефтяниками пятилетний контракт, а те, в свою очередь, отзовут все иски и разморозят активы.

Но фейл с «Нафтогазом» фактически отрезает Газпром от международного рынка капитала.

Китайцев звать на помощь бесполезно, они заранее оплатили поставки за газ.

Вся надежда теперь на пенсионные и бюджетные средства.

Такой вот он, Газпром, чье «будущее зависит от тебя». В прямом смысле.

«Мысли-НеМысли»

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