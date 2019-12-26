Денег нет, но вы держитесь

Фундаментально ничего не ухудшилось — прочитала я вчера в сети. Ну ок. Значит будет пост.
Садитесь, малята, будет долго, нудно, про экономику, но познавательно.
Итак, премьер- министр недавно взял заработные платы Польши в долларе, перевёл среднюю зарплату Украины в доллар и на фоне укрепления гривны сказал нам всем, что украинцы стали богаче.
Смешнее было только у Азарова с подешевевшей капустой- кто помнит.
Объясню почему. Попробую совсем просто.
Деньги из воздуха не берутся. Деньги и благосостояние нации зависит от валового внутреннего продукта, который эта нация производит и от того, насколько тырят деньги плательщиков налогов. Вторую составляющую не беру.
Рассмотрим первую. Украина производит в основном и экспортирует либо сырьё ( металл) или низкотехнологическую продукцию ( продукты питания, легкая промышленность).
Айфоны, технологии, буровые установки, информационные технологии мы не производим и не экспортируем, если что- то и пишут наши айтишники, это капля в море.
В США, например, 5% ВВП составляет IT отрасль. Так вот продукты и другую низкотехнологическую продукцию мы можем экспортировать только при одном условии- относительно низкая себестоимость за счёт низкой, по сравнению с другими странами, заработными платами.
С укреплением гривны наша продукция становится не конкурентноспособной. Из этого вытекает только одно- уменьшение валютных поступлений в страну.
По поводу сырья, которое мы экспортируем, тут нам не на руку мировые цены на металл и т.д. Они падают. То есть, поступление из вне уменьшаются.
С уменьшением экспорта, экспортоориентированные производства начинают сокращаться. Сокращение производств это увеличении армии безработных, а также уменьшение поступление в бюджет.
Когда в Китае ревальвировал юань на 20% — китайцы рыдали. Мы, почему- то, радуемся.
Но китайцам было проще, у них было правительство, которое начало политику замещения экспорта наращиванием внутреннего спроса. У нас такое не наблюдается.
Внутренний спрос у нас падает, так как, опять же, повторюсь, производства сворачиваются, количество рабочих мест уменьшается, покупательская способность падает. И это все на фоне уже имеющейся дыры в бюджете ( 80 млрд) грн.
То есть, бюджетники тоже начнут не получать, или получать с задержками, что опять же скажется на спросе. В итоге у нас уменьшается и внутренний спрос и внешний.
Кроме того у нас есть выплаты по размешанным облигациям внешнего займа, и как мы будем их выплачивать на фоне стагнации экономики большой вопрос. Как мне стало известно, наверху осознали ( не знаю в какой степени) проблематику, но ничего по этому поводу не делают, или не знают что делать.
Так что, денег нет, и не наблюдается. Как правительство собирается выполнить заявленные 7,5% роста ВВП я даже ума предложить не могу.
Кроме того, ходят нехорошие слухи о сворачивании деятельности крупных западных ритейлеров, что совсем не является благополучным показателем. А так да, фундаментально ничего не ухудшилось. Летим дальше.
Ой, совсем забыла. Есть ещё МВФ, который может нам под небольшой процент отволожить денег, но он сбежал пока, и денег не обещал, что также даёт крайне негативный сигнал институциональным инвесторам, которые могут привезти деньги в страну.
Он как бе намекает: « туда не ходи, снег башка попадёт — больно будет». И инвестор не идёт.
Денег нет — но вы держитесь.
А и ещё, промышленное производство сократилось за 6 месяцев на 6%. А это дофига, тут вам придётся мне поверить.
Дана Яровая
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