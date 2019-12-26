ФБК: Самолеты для Медведевой и Аскер-заде предоставляла компания, принадлежащая руководителю аппарата Костина

Владельцем офшора, которому принадлежат частные самолеты, украденные «ВТБ Лизингом», оказался Александр Воронцов, руководитель аппарата главы банка ВТБ Андрея Костина — «его самый доверенный сотрудник и ближайший конфидент». Об этом говорится в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией.

Ранее ФБК нашел схему, по которой с баланса госбанка ВТБ украли несколько частных самолетов и перевели их на офшор в Белизе. И теперь один из этих самолётов, в частности, использует Светлана Медведева, жена Дмитрия Медведева, премьер-министра и лидера партии Единая Россия. На других, как выяснилось позже, летают другие чиновники, а также Патриарх Кирилл.

Компания «ВТБ Лизинг» купила несколько десятков пассажирских самолетов, в том числе и несколько частных бортов, которые никогда не предназначались для сдачи в настоящую аренду. Они были нужны для обслуживания приближенных к первым лицам государства. Вскоре компания выпустила заявление о том, что все эти самолёты давно продали «третьим лицам», и теперь они вообще не имеют отношения ни к банку, ни к кому-либо связанному с банком.

Когда самолеты принадлежали ВТБ, их обслуживала фирма Авиапредприятие «Бизнес Аэро». Они организовывали полеты, нанимали пилотов, занимались логистикой, бронями и так далее. Сотрудники ФБК выяснили, что учредителем это компании является Александр Воронцов, руководитель аппарата главы банка ВТБ Андрея Костина — «его самый доверенный сотрудник и ближайший конфидент».

«Были у ВТБ самолеты, ими управлял руководитель аппарата Костина. Самолеты украли, ими продолжает управлять руководитель аппарата Костина», — сказано в расследовании.

Ранее сегодня стало известно, что в офис ФБК с очередным обыском пришли силовики. Алексей Навальный связывает это именно с этим расследованием.

«Пишу пост в коридоре и слышу, как в нашем офисе 15 спецназовацев громят что-то. Судя по звукам, бьют посуду и крушат мебель. Этот пост и этот ролик должны были быть опубликованы сегодня в 13-00, а в 12-00 дверь начали пилить люди в черных шапочках. В этот раз у нас есть весомые основания полагать, что у этого рейда есть конкретный заказчик. И Кремлю приятно, и свой личный интерес отстаивает. Всё ровно так, как в случае с самолётом Светланы Медведевой. Очень важный госбанкир — глава ВТБ Андрей Костин — не хотел бы, чтоб вы его увидели», — написал Алексей Навальный в своем блоге.

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