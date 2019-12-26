Бибер прервал творческий отпуск и объявил о туре. Видео

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Видео: Justin Bieber / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Российский боец Федор Емельяненко рассказал в СМИ о своем отношении к своему скандально известному брату Александру. В интервью Sport24 Федор сообщил, что молится за Александра, за то, чтобы он «нашел себя», но сегодня он «мертв» для него. Федор Емельяненко рассказал притчу о двух братьях, один из которых получил в наследство имение, растратил его и прогулял […]
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