Бибер прервал творческий отпуск и объявил о туре. Видео

26.12.2019, 17:54, Новости дня

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Видео: Justin Bieber / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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