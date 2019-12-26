Рабинович: После беседы со мной Сытник понял, что дела НАБУ против меня – это бред сумасшедшего

Народный депутат, сопредседатель партии и фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что обсудил с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником открытое в НАБУ производство со своим участием. Об этом пишет пресс-служба партии 26 декабря.

«Оказывается, он вообще не знал об этой всей ситуации, поэтому запросит все документы, – рассказал Рабинович. – Мне интересна его реакция. Но, после нашей беседы у меня сложилось впечатление, что он понял: все происходящее – это бред сумасшедшего. Я ему сумел объяснить, как эта история родилась в контексте продажи земли. По крайней мере, я увидел человека, который хочет слушать, и считаю, что нужно дать НАБУ возможность разобраться».

Он добавил, что «очень удивлен тем, что НАБУ составом из 40 человек занимаются недоплатой Рабиновичем за какую-то дачу в 2015 году».

«Бред какой-то! Я лично убедился в том, что сейчас разберутся. Я верю Сытнику, я верю, что что он об этом ничего не знал. Уверен и в том, что он – грамотный юрист и понял, что кто-то из его подчиненных занялся немного не тем. Будем смотреть!» – сказал нардеп.

Накануне Рабинович заявил, что власть преследует его семью из-за его позиции по рынку земли: телефон его жены прослушивается, а НАБУ открыло производство по факту якобы недоплаты за аренду дачи в 2015 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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