Украина закупила новую партию «Джавелинов»

Украина заключила контракт по закупке новой партии противотанковых комплексов Javelin у США, об этом сообщил заместитель министра обороны Анатолий Петренко.

«В течение IV квартала за счет сосредоточения ресурсов, минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США. Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего национального производителя», – сказал Петренко, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского военного ведомства.

Петренко отметил, что Украина дальше планирует обеспечивать войска станциями радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Чиновник добавил, что в 2019 году минобороны реализовало три контракта.

«Два контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, а также один контракт с агентством НАТО по поддержке и поставках. Это позволяет нам использовать все ресурсы, которые существуют на рынке вооружения – государственные национальные, негосударственные национальные, а также зарубежные производители и поставщики», – отметил Петренко.

Представитель ведомства также отметил, что минобороны наращивает поставки современных и новых образцов вооружения и военной техники в армию.

«Обращу ваше внимание, что теперь на вооружении есть беспилотный летательный аппарат оперативного радиуса действия, который может применяться в ударном варианте. У нас есть на вооружении автоматизированный комплекс управления артиллерией, также радиолокационная станция для осуществления контрбатарейной борьбы – это все то, что было осуществлено в рамках государственного оборонного заказа всеми участниками процесса – это заказчики, производители и это эксплуатанты», – заключил Петренко.

В июле украинское государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало переговоры чиновников минобороны страны о закупке бракованных бронежилетов для бойцов ВСУ. Изделия назывались непригодными, чиновники заявляли, что они легко простреливаются винтовочной пулей калибра 7,62 мм и автоматом АК-74 пулей калибра 5,45 мм.

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