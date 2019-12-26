Мнение: «Ребята, честно говоря, осточертело»: Сатановский по-простому объяснил, зачем Путин «оскорбил» Польшу





Президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский прокомментировал недавние слова президента РФ Владимира Путина о начале Великой Отечественной войны. Отметим, что в Польше на слова российского лидера заявили ранее — они «представляют собой ложную картину событий». Как отмечает собеседник Царьграда, можно понять, почему лидер России так категоричен в этом вопросе. «То, что сказал президент, означает: ребята, честно говоря, немножко осточертело», — отметил Сатановский.

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал недавние заявления президента России Владимира Путина о Великой Отечественной войне, а также реакцию на это из ЕС.

Как сообщалось ранее, в Польше восприняли слова Путина чуть ли не как оскорбление. В местном МИД пояснили, что расценивают заявления Москвы как «ложную картину событий».

Сатановский в комментарии Царьграда указал, что есть масса архивных документов, которые могут пролить свет на происходившее в те годы.

«В тот момент, когда необходимо будет положить на стол все те документы, которые надо положить на стол в конкретном случае относительно конкретной страны или в отношении конкретного политика того или другого периода, то те люди, которые уполномочены принимать это решение, в том числе по рассекреченным материалам, будут принимать это решение. Здесь, с моей точки зрения, ни о каких предположениях речь идти не должна. Любые выбросы в пространство информации как минимум вредны, потому что они абсолютно обесценивают государственную политику на этом направлении. Поэтому выдавать какие-то темы абсолютно не имеет смысла.

Огромное количество материалов в наших архивах до сих пор засекречено. Из самых разных соображений. По тем же зондеркомандам украинским всю советскую власть было глухое молчание, и по поводу палачей в Бабьем Яру, и по поводу зондеркоманд, которые Хатынь спалили, потому что у нас был Советский Союз, братские советские социалистические республики, и не надо было возбуждать. Сегодня благодаря политике Киева об этом говорить начали. И у них материалов море и поводу Польши, и по поводу всей остальной Европы. И по поводу американцев, и по поводу чего и кого угодно. А вбрасываются они в информационное пространство всегда дозированно. Очень дозированно. Я не думаю, что если бы, например, в своё время Франция не начала полоскать нас санкциями по «Мистралям» и всему остальному, мы бы обсуждали, что когда брали Берлин, Рейхстаг обороняли французы. Не немцы, а именно французские эсэсовцы из дивизии Шарлемань. В советское время этого и близко не было. «Нормандия — Неман», какие французские нацисты. Какие французские гестаповцы. Только «Нормандия — Неман». Доблестная Нормандия плюс Де Голль со своей свободной Францией», — указал политолог.

Он подчеркнул, что в данном случае речь идёт о высокой политике. Однако после неустанных попыток ЕС переиначить историю такой «холодный душ» для европейцев, как напоминание о реальных исторических фактах, явно не повредит.

«Это высокая политика. И то, что сказал президент, означает: ребята, честно говоря, немножко осточертело. Если вы хотите пересматривать Вторую мировую войну под то, что мы оказались её виновниками вместе с Гитлером, и в принципе, лично для меня понятно, зачем это», — объяснил эксперт.

Собеседник Царьграда подчеркнул, что в данном случае важнейшим способом противодействия является информационная открытость.

Если говорить о показательной реакции Польши, то Сатановский призвал поляков не обманываться и не обманывать других.

«Евреев полякам тоже было не жалко, как и украинцам. Но в данном случае Путин на вчерашней коллегии Минобороны Польше эту тему тоже припомнил в контексте их отношений с нацистами. А то Польша теперь сплошная жертва, а вовсе не та страна, которую Черчилль по её участию в разделе Чехословакии назвал гиеной. И в этой ситуации нам чего хотеть? У нас с Польшей были замечательные отношения. При том, что я прекрасно помню бывшего посла Польши в Москве и бывшего министра иностранных дел Польши Стефана Меллера, который ушёл в отставку, а потом скоропостижно скончался, не выдержав всего того, что начали творить братья Качиньские относительно российско-польских отношений. В высшей степени достойный человек, польский аристократ, для которого отношения с Россией, сегодняшние, несмотря на всё, что было в истории, были важны, нужны, полезны, правильны, и он прекрасно понимал, что изгадить можно чего угодно. Сегодняшнее руководство Польши полагает, как и Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, что их главная ключевая завтрашняя роль это роль плацдарма для войны против России. Почему нет? Тогда чего расстраиваться, если мы их так и будем рассматривать?» — подчеркнул он.

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Источник: Конт

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