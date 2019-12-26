Мнение: Россия обладает одним из мощнейших реальных секторов экономики в мире

В очередной раз сделаем больно любителям похныкать, что в нашей стране нет никакой промышленности и тому подобного.

Прошлая статья о том, что российская промышленность непрерывно растет уже 21 месяц вызвала бурю негодования у троллей. Некоторых особо разнервничавшихся пришлось банить…

Но не будем останавливаться на достигнутом и продолжим.

Для затравки скажу, что наша страна по объёмам производства материальных активов (промышленность, сельское хозяйство и строительство без учёта сектора услуг) находится на втором месте в мире, отставая только от Германии. Не верите? А зря.

Один коллега провел подсчёты и оказалось, что в общем списке наша страна по объему реального сектора экономики находится на 4-том месте после Германии, США и Китая.

Однако, с поправкой на население и при расчете с учётом паритета покупательской способности валют наша страна оказывается на втором месте, оставляя позади себя Китай и США.

https://m.aftershock.news/?q=n…

О чем это говорит? О том, что наша страна, несмотря на все разговоры, производит очень много разной реальной продукции. Без преувеличения находится в лидерах.

А ещё о том, что у нас нет ненормальных перекосов в пользу всяких там финансовых услуг и спекуляций, как в тех же Штатах. И что тому же Китаю с учётом резкого замедления его экономики ещё работать и работать, чтобы догнать нашу страну. А Германия, несмотря на всю её деиндустриализацию и прочее, всё ещё находится в лидерах, на которого как раз и стоит равняться.

Евгений Блок

Источник: Конт

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