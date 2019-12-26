Музыкант упал под прибывающий поезд в московском метро

На станции московского метро «Китай-город» под прибывающий поезд упал музыкант группы «Мертвый месяц» (трибьют «Сектор Газа») Алексей Галыгин.
Машинист поезда смог экстренно затормозить. Пострадавшего подняли наверх и передали врачам. Галыгин госпитализирован в НИИ Склифосовского, серьезных травм у него нет, информирует «Московский комсомолец».
Как говорят близкие музыканта, на перроне у него закружилась голова и он упал вниз. Галыгин официально работает в больнице, а также является бас-гитаристом в группе «Мертвый месяц», исполняющий каверы на песни рок-группы «Сектор газа».
Из-за происшествия временно было ограничено движение поездов на «оранжевой» ветке метро.
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