Украинские радикалы пригрозили обливать журналистов кислотой вместо мочи

После допроса украинской националистки Маруси Зверобой в госбюро расследований (ГБР) националистические активисты напали на журналиста «Правового контроля» Сергея Шевчука, пишут СМИ.
Нападение произошло прямо у здания ГБР, передает «Страна.ua».
Шевчук спросил Зверобой, что она думает о том, что журналистам по делу Шеремета во время суда поступали угрозы, а одного из них облили мочой.
«Радуйтесь, что облили мочой, а не кислотой», – ответила Зверобой.
После этого радикалы начали выкрикивать угрозы и оказывать «физическое давление» на Шевчука.
12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которыми оказались украинские националисты Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко. Основным мотивом преступления украинская полиция называет «дестабилизацию ситуации на Украине».
24 декабря у здания Апелляционного суда в Киеве, где проходило слушание по делу об убийстве Шеремета, националисты также напали на журналистов.
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