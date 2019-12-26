Контрразведка СБУ предупредила контрабанду в Иран комплектующих к противотанковым ракетным комплексам

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила международную группировку, которая, по версии следствия финансировала незаконное приобретение в Украине товаров военного назначения для реализации в странах, находящихся под санкциями. Об этом 26 декабря сообщил пресс-центр СБУ.

Следствие установило, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам, а переправка такой продукции в Иран противоречит резолюции Совета Безопасности ООН.

«Для финансирования сделок использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средств вопреки требованиям законодательства Украины и вне контроля органов финансового мониторинга. По информации спецслужб, противоправная деятельность является частью неофициальной финансово-расчетной системы «хавала», которая является незаконной альтернативой официальным платежным системам.», – заявили в СБУ.

Во время обысков в Киевской и Днепропетровской областях правоохранители изъяли финансовую документацию, печатки, бланки иностранных субъектов хозяйствования, носители информации, мобильные устройства и другое.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 2 ст. 201 (контрабанда) ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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