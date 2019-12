50-летняя Лопес показала пятую точку в лосинах

Американская певица Дженнифер Лопес разместила на странице в Instagram снимок в спортивной форме – лосинах и топе.

«Детка, на улице тепло», – обратилась она к своему жениху, бейсболисту Алексу Родригесу, позируя на фоне красного автомобиля.

Baby, it’s warm outside. * #ChristmasInMiami #ChristmasEveSleigh * : @arod

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 24 Дек 2019 в 1:05 PST

Родригес обнародовал в Instagram подобный снимок.

«Мой лучший подарок – единственная в красном», – написал он.

My favorite gift is the one in red *

Публикация от Alex Rodriguez (@arod) 24 Дек 2019 в 12:59 PST

Дженнифер Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. Карьеру она начала в 1986 году. По состоянию на 2018 год, по данным журнала Billboard, певица продала 80 млн своих записей и 40 млн альбомов. В 2014 году Лопес стала первой женщиной, получившей награду Icon Awards от Billboard Music Awards. Как актриса Лопес номинировалась на «Золотой глобус».

В марте 2019 года Родригес сделал Лопес предложение, в сентябре они отпраздновали помолвку.

Роман Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса начался в 2017 году.

У Родригеса есть две дочери от бывшей супруги Синтии Скертис, у Лопес – двойняшки от ее бывшего мужа, певца Марка Энтони.

