Президент Ирака заявил о решении уйти в отставку

Президент Ирака Бархам Салех сегодня в парламенте страны заявил о своем намерении уйти в отставку. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Причиной отставки Салеха стала неспособность политических партий договориться о кандидатуре нового премьер-министра страны на фоне протестов.
«Я подаю в отставку, чтобы избежать нарушения конституционного принципа», – отметил Салех.
С 1 октября в Ираке проходят протесты, в результате которых погибли по меньшей мере 400 человек. Демонстранты требуют искоренить коррупцию, создать рабочие места, улучшить соцуслуги и провести избирательную реформу, которая даст гражданам больше прав при избрании депутатов. Еще одним требованием был уход из правительства премьер-министра.
29 ноября глава правительства Адиль Абдула-Махди подал в отставку после резкой критики правительства со стороны высшего шиитского духовника Ирака Али аль-Систани. 1 декабря парламент принял его отставку.
Тысячи демонстрантов по всей стране требовали избрания нового премьер-министра.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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