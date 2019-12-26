Гончарук: Анбандлинг практически завершен! Отныне Украина имеет независимого оператора ГТС

26 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в Telegram, что отныне в стране появился независимый оператор газотранспортной системы.

«Анбандлинг практически завершен! Отныне Украина имеет независимого оператора ГТС, который будет полностью отделен от НАК «Нафтогаз». Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, окончательно сертифицировала оператора газотранспортной системы в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС», – написал он.

Гончарук добавил, что «Оператор газотранспортной системы Украины» получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020.

«Это одна из ключевых для Украины реформ. И она уже успешно реализована», – подчеркнул премьер.

17 ноября вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа». Документ предусматривает создание отдельного оператора газотранспортной системы Украины, который будет независимым «Нафтогазу» (анбандлинг), но останется в государственной собственности. Закон обеспечивает проведение анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), на которой настаивал НАК.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, который касается создания в Украине независимого оператора газотранспортной системы.

17 декабря секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию «Оператора газотранспортной системы Украины». Отделение ГТС от «Нафтогазу» должно завершиться в течение нескольких дней, заявлял глава НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев 18 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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