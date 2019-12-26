Александр Лукашенко прогнозирует 2020 год «сложным» для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно заявил, что грядущий 2020 год может стать сложным для страны. Глава государства прогнозирует, что в этот период властям и жителям предстоит дать ответы на многие «вызовы».
Как пишет пресс-служба Лукашенко, президент выразил мнение, что Белоруссии, являющейся «молодым суверенным» государством, предстоит пережить сложный год. Поэтому все должны работать с полной самоотдачей и давать достойные ответы на возможные вызовы. Кроме того, Александр Лукашенко говорит о том, что весь 2020 год не стоит «расслабляться», так как нужно быть ко всему готовыми и держаться «начеку».
В будущем году в Белоруссии запланированы очередные президентские выборы. Несколько месяцев назад Лукашенко заявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру наравне с другими претендентами на пост главы государства.
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