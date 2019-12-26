Захарова оценила планы США по кибератаке на Россию

Планы по атаке на российскую элиту, которые разрабатывает киберкомандование США, считают в Москве нелегальной деятельностью, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это что, открывает нам какие-то большие тайны? Это какая-то новая реальность? Это то, что на протяжении многих лет использовалось западными партнерами», – прокомментировала Захарова вопрос журналиста об отношении к подобным сообщениям, передает РИА «Новости».

По ее мнению, США легализуют такую деятельность.

«Можно их только поблагодарить за признание и за свидетельство своей явно нелегальной деятельности, в чем они обвиняют всех, кого угодно, только не себя», – сказала дипломат.

Ранее в четверг сообщалось, что киберкомандование вооруженных сил (ВС) США занялось разработкой тактики ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.

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