Захарова оценила планы США по кибератаке на Россию

Планы по атаке на российскую элиту, которые разрабатывает киберкомандование США, считают в Москве нелегальной деятельностью, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это что, открывает нам какие-то большие тайны? Это какая-то новая реальность? Это то, что на протяжении многих лет использовалось западными партнерами», – прокомментировала Захарова вопрос журналиста об отношении к подобным сообщениям, передает РИА «Новости».
По ее мнению, США легализуют такую деятельность.
«Можно их только поблагодарить за признание и за свидетельство своей явно нелегальной деятельности, в чем они обвиняют всех, кого угодно, только не себя», – сказала дипломат.
Ранее в четверг сообщалось, что киберкомандование вооруженных сил (ВС) США занялось разработкой тактики ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
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