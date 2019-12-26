Как лишний жир провоцирует диабет

26.12.2019, 17:25, Новости дня

Ученым впервые удалось проследить, как жиры, которые накопились под кожей и в печени, могут попадать в поджелудочную железу и провоцировать сахарный диабет. О своем открытии они рассказали в журнале Cell Metabolism.

Ученые наблюдали за группой пациентов, которые смогли достичь ремиссии при сахарном диабете 2 типа. В рамках проводившегося ранее исследования DiRECT они добились нормальных показателей уровня сахара в крови при помощи физических упражнений и контроля веса. Авторы сфокусировались на небольшой группе пациентов, у которых в течение двух лет случился рецидив болезни.

Как распределялся жир в организме пациентов, ученые исследовали при помощи современных методов визуализации и мониторинга показателей крови.

«Мы обнаружили, что когда у человека накапливается слишком много жира под кожей, он распространяется в другие части организма. Количество жира, который может сохраняться под кожей, отличается у разных людей», — рассказал автор исследования профессор Рой Тейлор (Roy Taylor) из Ньюкаслского университета.

Когда жир не может оставаться только под кожей, он попадает, в том числе, в печень и поджелудочную железу, установили ученые. Это способствует отключению определенных генов, которые отвечают за выработку инсулина. В результате, сахарный диабет возвращается.

В исследовании ученым удалось доказать, что у людей, к которым вернулись проявления диабета, жиры, которые накапливались в печени, попадали в кровь, а затем обнаруживались в поджелудочной железе.

«Это значит, что теперь мы теперь мы можем рассматривать сахарный диабет как состояние, при котором человек накопил больше жира, чем способен контролировать организм», — добавил Тейлор. Он подчеркнул, что это также означает, что диета и настойчивость могут хорошо помочь в профилактике и лечении диабета.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Киберкомандование США (CyberCom) разрабатывает ряд сценариев «информационной войны», которые могут быть применены против высокопоставленных российских чиновников и олигархов в случае, если РФ будет пытаться вмешаться в американские выборы президента в 2020 году. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников. По данным издания, один из сценариев предполагает использование конфиденциальной информации […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика