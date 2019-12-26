Принцесса Марта-Луиза вышла в свет с бойфрендом-шаманом за несколько часов до объявления о смерти ее бывшего мужа

Сегодня стало известно, что бывший супруг норвежской принцессы Марты-Луизы, писатель и художник Ари Бен, с которым она прожила в браке 14 лет и от которого родила троих дочерей, покончил с собой. В сети было опубликовано сообщение, в котором соболезнования в связи с его кончиной выразила королевская семья Норвегии, однако сама Марта-Луиза в Instagram, который она активно ведет, новость никак не прокомментировала.

В то же время в сети появились новые фотографии принцессы, сделанные вчера: вместе с бойфрендом, американским целителем Шаманом Дуреком, и дочерьми от прошлого брака она отправилась на рождественскую службу в часовню Хольменколлен в Осло. Этот выход стал первым появлением возлюбленного Марты-Луизы на официальном мероприятии монаршей семьи.

Принцесса Марта-Луиза с Шаманом Дуреком и дочерьми направляется в часовню

Напомним, с мая мировая пресса обсуждает новый роман норвежской принцессы Марты-Луизы. Если раньше она ничем не выделялась из ряда других королевских особ, выполняла обязательства, была замужем и воспитывала троих детей, то после развода ее имя то и дело появляется в СМИ по самым необычным поводам: то она открывает «школу Ангелов», то анонсирует старт своих лекций о паранормальных способностях… Но все же новость о ее отношениях с голливудским шаманом, который 8 лет до этого был в отношениях с мужчиной, превзошла все остальные. Избранник принцессы занимается целительством, устраивает спиритические сеансы и проводит по всей стране лекции по различным нетрадиционным практикам. Его хорошая знакомая Гвинет Пэлтроу разместила на своем сайте Goop статью о его уникальных способностях, которые передались ему от родителей — отца афро-гаитянина и матери индийско-норвежского происхождения. Они были адвентистами седьмого дня и потомственными спиритуалистами.

СМИ было очень интересно, как к этому выбору отнесется семья принцессы. В августе папарацци впервые засняли Шамана Дурека во время отдыха вместе с Мартой-Луизой на катере близ поместья короля Харальда и королевы Сони. После этого стало очевидно, что выбор дочери королевская чета, если и не полностью одобряет, то точно не отрицает.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Владимир Путин обсудил с премьером Италии Джузеппе Конте ситуацию в Ливии. Российский лидер в ходе разговора акцентировал внимание на необходимости разрешения кризиса мирным путем, сообщается на сайте Кремля. Также политики обсудили некоторые аспекты обстановки в Сирии. Путин по просьбе итальянского премьера проинформировал Конте об итогах саммита «нормандской четверки» в Париже. «Подчеркнута необходимость последовательного выполнения […]