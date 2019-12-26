Audi привезёт в Россию «заряженные» кроссоверы SQ7 и SQ8

Представитель немецкого автопрома компания Audi привезёт в Россию два новых «заряженных» кроссовера. Информация о моделях SQ7 и SQ8 недавно появилась в базе данных Росстандарта.

Версии кроссоверов Audi SQ7 и SQ8 для РФ будут несколько отличаться от представленных на европейском рынке «заряженных» моделей. Так, под капотом авто оснастят дизельным двигателем с рабочим объёмом 4 л. с двойным турбонаддувом, но без электронагнетателя. Мощность агрегата снизится на 14 «лошадей» до 421 л.с., но по-прежнему при крутящем моменте 900 Нм. Работает двигатель в паре с 8-ступенчатой АКПП.

Относительно динамики V8 в кроссоверах Audi SQ7 и SQ8 для РФ информация пока отсутствует, но, предположительно, останется такой же, как и в европейских версиях, то есть для разгона до первых 100 км/ч потребуется 4,8 сек. Поступление новинки в РФ запланировано на второй квартал следующего года, но стоимость SQ7 и SQ8 на данное время неизвестна.

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