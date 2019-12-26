В Кемерово мать оставила на обочине трехмесячную дочь из-за того, что она поперхнулась

26.12.2019, 17:21, Разное

В Кемерово в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже женщины, которая ушла из дому с трехмесячной дочерью, впоследствии местную жительницу нашли. Малышки с ней не оказалось, она оставила ее, как оказалось, на обочине, просто потому, что девочка поперхнулась.
Женщина, как указали в полиции, уехала вместе с дочерью на машине, задержали ее на границе трассы Кемерово – Томск. Девочки при ней не оказалось, местную жительницу задержали, впоследствии она рассказала, что оставила малышку на дороге. Когда девочка поперхнулась, она решила, что та умерла.

В настоящее время следователи, сотрудники полиции, волонтеры проводят розыскные мероприятия с целью установить местонахождение трехмесячного ребенка, сообщается на сайте Следственного комитета по Кемеровской области. Мать девочки задержана. В ближайшее время ее планируют направить в лечебное учреждение, чтобы установить психическое состояние обвиняемой.



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