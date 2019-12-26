В Москве нашли погибшим пропавшего по пути в Тверь молодого мужчину

26.12.2019, 17:21, Разное

В Москве прекратили поиски 25-летнего мужчины из Твери, который приехал в столицу на заработки, однако перестал выходить на связь с родными. Как отметили волонтеры, поиски продолжались на протяжении шести месяцев, родные не верили, что молодой человек умер.
Как рассказали волонтеры, еще полгода назад житель Твери 25 лет отправился на работу в Москву. По прибытии в столицу, он отправился на собеседование, но после него перестал выходить на связь с родными. Недавно родственники подтвердили, что молодой человек погиб.

Предварительной причиной смерти 25-летнего мужчины назвали падение с высоты 22-го этажа. Волонтеры и правоохранители прекратили поиски и выразили родным соболезнования в связи с трагической гибелью молодого человека.



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