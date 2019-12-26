Матвиенко пригрозила Эстонии жесткими мерами

26.12.2019, 17:19, Новости дня

Россия будет вынуждена принять ответные жесткие меры, если власти Эстонии продолжат притеснять журналистов агентства «Sputnik Эстония», сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы очень надеемся, что Эстония все-таки остановит эту беспрецедентную неправовую акцию, одумается. В противном случае мы точно примем адекватные ответные меры, они будут жесткие, потому что больше мириться с подобного рода действиями, притеснением средств массовой информации, просто недопустимо. Эти меры точно будут чувствительные», – сказала Матвиенко, передает ТАСС.

Напомним, власти Эстонии заявили, что против сотрудников «Sputnik Эстония» возбудят уголовные дела, если они до 2020 года не перестанут работать на МИА «Россия сегодня».

В ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин назвал действия властей Эстонии «удивительным цинизмом» и пообещал поддержать агентство, а также принять дополнительные меры по урегулированию ситуации.

Позже источник сообщил, что за действиями эстонских властей по преследованию Sputnik стоят британские кураторы. 



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