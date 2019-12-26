«Придумана большая врака»: Апина об ЭКО и рождении дочери

В 2001 году у певицы Алены Апиной и продюсера Александра
Иратова родилась дочь Ксения. Появление девочки наделало много шума, в первую
очередь потому, что ее вынашивала суррогатная мать. Артистка не скрывала, что в
вопросах деторождения прибегла к помощи репродуктивной медицины.
«Саша очень хотел, чтобы была придумана большая врака:
где-то на гастролях, уехала, родила и вернулась. Чувствовала каким-то местом, что
не надо так делать. Поймет, как сможет поймет. Оказалось, я права. Мне деваться
было некуда я постоянно на виду. И чего? Я сейчас скажу: «Ребята, я тут за
кусты вышла, родила и вернулась». Ну смешно», – сказала Алена Апина в шоу «Прямой
эфир» на телеканале «Россия 1».
Певица семь лет лечилась от бесплодия. Звезда пережила
девять попыток экстракорпорального оплодотворения. К сожалению, все они
закончились провалом. Алена Апина призналась Андрею Малахову, что знала о
негативных последствиях процедуры, но они ее не пугали.
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«Это была моя последняя проба. Я сказала себе, что, если
сейчас нет, то для меня последняя, а для суррогатной матери первая. Если уж я
не смогла это пережить несколько раз, то какая-то чужая тетка уж наверняка это
все… Это было девятое ЭКО, я поняла, что чужая тетка это точно не сделает, раз
родная мать не сделала. Я уехала на гастроли долгие и, честно говоря, даже
забыла», – призналась Алена Апина.
Узнав о том, что эмбрион прижился в теле суррогатной матери,
Апина не смогла поверить. Она до последнего думала, что все закончится плохо. Ксения
родилась раньше срока, семимесячной. Девочка выросла здоровой. Не так давно
дочь Алены Апиной поступив в РУДН на лечфак, хочет стать врачом.
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