«Придумана большая врака»: Апина об ЭКО и рождении дочери

В 2001 году у певицы Алены Апиной и продюсера Александра

Иратова родилась дочь Ксения. Появление девочки наделало много шума, в первую

очередь потому, что ее вынашивала суррогатная мать. Артистка не скрывала, что в

вопросах деторождения прибегла к помощи репродуктивной медицины.

«Саша очень хотел, чтобы была придумана большая врака:

где-то на гастролях, уехала, родила и вернулась. Чувствовала каким-то местом, что

не надо так делать. Поймет, как сможет поймет. Оказалось, я права. Мне деваться

было некуда я постоянно на виду. И чего? Я сейчас скажу: «Ребята, я тут за

кусты вышла, родила и вернулась». Ну смешно», – сказала Алена Апина в шоу «Прямой

эфир» на телеканале «Россия 1».

Певица семь лет лечилась от бесплодия. Звезда пережила

девять попыток экстракорпорального оплодотворения. К сожалению, все они

закончились провалом. Алена Апина призналась Андрею Малахову, что знала о

негативных последствиях процедуры, но они ее не пугали.

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Публикация от Alena Apina (@neapina) 12 Авг 2019 в 12:24 PDT

«Это была моя последняя проба. Я сказала себе, что, если

сейчас нет, то для меня последняя, а для суррогатной матери первая. Если уж я

не смогла это пережить несколько раз, то какая-то чужая тетка уж наверняка это

все… Это было девятое ЭКО, я поняла, что чужая тетка это точно не сделает, раз

родная мать не сделала. Я уехала на гастроли долгие и, честно говоря, даже

забыла», – призналась Алена Апина.

Узнав о том, что эмбрион прижился в теле суррогатной матери,

Апина не смогла поверить. Она до последнего думала, что все закончится плохо. Ксения

родилась раньше срока, семимесячной. Девочка выросла здоровой. Не так давно

дочь Алены Апиной поступив в РУДН на лечфак, хочет стать врачом.

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