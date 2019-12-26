В реке нашли останки жертвы историка Соколова

26.12.2019, 17:12, Новости дня

Останки, которые, предположительно, принадлежат убитой аспирантки Анастасии Ещенко, найдены в реке в черте Петербурга, рассказала адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери погибшей.

«В реке в черте Петербурга обнаружены останки. Предположительно, это части тела Анастасии. Будет проведена экспертиза», – уточнила защитник, передает ТАСС.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.

В конце ноября он был доставлен в Москву и находился в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка». В начале декабря Соколова перевели в Центр психиатрии Сербского.



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