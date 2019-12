Умерла автор саундтрека к сериалу «Друзья» Уиллис

Умерла американская композитор Алли Уиллис. Об этом 24 декабря сообщило издание Variety.

Ей был 71 год.

Уиллис обнаружили без признаков жизни в ее доме в Лос-Анджелесе.

Композитор наиболее известна как автор саундтрека к сериалу «Друзья» – песни I’ll Be There For You. Она была номинирована на премию «Эмми» за эту композицию, а также получила две награды этой премии за песни Beverly Hills Cop и The Color Purple.

ВИДЕОВидео: alliemaster93 / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Владимир Путин обсудил с премьером Италии Джузеппе Конте ситуацию в Ливии. Российский лидер в ходе разговора акцентировал внимание на необходимости разрешения кризиса мирным путем, сообщается на сайте Кремля. Также политики обсудили некоторые аспекты обстановки в Сирии. Путин по просьбе итальянского премьера проинформировал Конте об итогах саммита «нормандской четверки» в Париже. «Подчеркнута необходимость последовательного выполнения […]