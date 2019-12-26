Умерла автор саундтрека к сериалу «Друзья» Уиллис

Умерла американская композитор Алли Уиллис. Об этом 24 декабря сообщило издание Variety.
Ей был 71 год.
Уиллис обнаружили без признаков жизни в ее доме в Лос-Анджелесе.
Композитор наиболее известна как автор саундтрека к сериалу «Друзья» – песни I’ll Be There For You. Она была номинирована на премию «Эмми» за эту композицию, а также получила две награды этой премии за песни Beverly Hills Cop и The Color Purple.
ВИДЕОВидео: alliemaster93 / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Владимир Путин обсудил с премьером Италии Джузеппе Конте ситуацию в Ливии. Российский лидер в ходе разговора акцентировал внимание на необходимости разрешения кризиса мирным путем, сообщается на сайте Кремля. Также политики обсудили некоторые аспекты обстановки в Сирии. Путин по просьбе итальянского премьера проинформировал Конте об итогах саммита «нормандской четверки» в Париже. «Подчеркнута необходимость последовательного выполнения […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Все новые российские корабли подготовили для «Цирконов» / 9 декабря
- Джонсона, Макрона и Трюдо поймали на видео, где они, предположительно, высмеивают Трампа / 4 декабря
- Дочь Джоли и Питта намерена сменить пол – СМИ / 3 декабря
- В Украине отменили депутатскую неприкосновенность / 18 декабря
- Против оружия и табака, за экологию и здоровье — CNBC рассказал, на чём Блумберг будет строить избирательную кампанию / 25 ноября
- Олимпийский комитет РФ поставил ВФЛА ультиматум / 25 ноября
- Проект «Декларатор» опубликовал карту зарубежной недвижимости российских чиновников. В ней 6 тысяч объектов в 75 странах / 10 декабря
- ВАДА назвала процент «испорченных» данных московской лаборатории / 3 декабря