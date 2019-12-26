Умерла автор саундтрека к сериалу «Друзья» Уиллис

26.12.2019, 17:06, Новости дня

Умерла американская композитор Алли Уиллис. Об этом 24 декабря сообщило издание Variety.

Ей был 71 год.

Уиллис обнаружили без признаков жизни в ее доме в Лос-Анджелесе. 

Композитор наиболее известна как автор саундтрека к сериалу «Друзья» – песни I’ll Be There For You. Она была номинирована на премию «Эмми» за эту композицию, а также получила две награды этой премии за песни Beverly Hills Cop и The Color Purple. 

ВИДЕОВидео: alliemaster93 / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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