Автоновости: Вот как будет выглядеть родстер «Крым» в новом дизайне

В МГТУ им. Баумана работают над доступным российским спорткаром уже не первый год: стартовал проект в 2014 году. В базе Роспатента появились изображения, дающие представление о том, как «Крым» может выглядеть на финальном этапе.

Правообладателем патента заявлено "Конструкторское бюро молодежи "Национальный Родстер", да и сам промышленный образец именуется "Национальным родстером": слово "Крым" в документах не фигурирует. Можно было бы предположить, что патент оформлен на некую другую модель, тем более, что явных визуальных связей с нынешним обликом родстера тоже не прослеживается.

Российский родстер "крым" проехал 3000 км и почти не сломался

Однако в качестве адреса правообладателя указана 2-я Бауманская улица, на которой, собственно, и находится технический ВУЗ, где ведутся работы по строительству "Крыма". Учитывая, что подана заявка еще в 2018 году, основной версией можно считать гипотезу о том, что на патентных изображениях запечатлен проект финального облика спорткара.

Кроме того, ранее группа разработчиков, в которую входят студенты и аспиранты "Бауманки", заявляла о намерениях рано или поздно построить третий прототип "Крыма" (сейчас испытания проходит второй по счету). Соответственно, вполне возможно, что выглядеть он будет именно так, хотя наличие зарегистрированного патента отнюдь не гарантирует реализации именно этих стилистических решений.

Построен спорткар на разработанной инициаторами проекта платформе с оригинальным несущим каркасом кузова, но с широким заимствованием серийных компонентов, в том числе и из Тольятти.

Утверждается, что это позволит облегчить адаптацию "Крыма" к серийному производству. Спорткар с 1,6-литровым атмосферным мотором и 5-ступенчатой механикой в продаже может стоить около 700 тысяч рублей.

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