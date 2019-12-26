Автоновости: Tesla Cybertruck такое не снилось: пикап-конкурент выполняет «танковый разворот»

Пикап Rivian R1T должен появиться на свет раньше, чем угловатый грузовик от Tesla, и у него уже есть, чем удивить. Благодаря хитрой компоновке силовой установки пикап способен разворачиваться буквально на одном месте.

В отличие от всех уже выведенных на рынок или анонсированных конкурентов, Rivian R1T оснащается не двумя электромоторами – по одному на ось, а сразу четырьмя: все четыре колеса приводятся в движение независимо. Это позволяет не только более точно дозировать тягу на колесах, но и делать кое-что, ранее автомобилям не свойственное.

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Четырехмоторный пикап в Rivian снабдили режимом Tank Turn, или "Танковый поворот". Ездовая электроника умеет вращать моторы разных колес в разные стороны, благодаря чему понятие "радиус разворота" применительно к R1T теряет свой смысл.

В Rivian решили, что лучше один раз увидеть и опубликовали видео с наглядной демонстрацией этого трюка.

Но смысл практического применения режима Tank Turn вызывает вопросы. Дело в том, что реализовать эту способность пикапа получится только на скользком покрытии, которое не создает чересчур большого сопротивления пробуксовке колес: на асфальте применение "танкового разворота" просто спалит электромоторы. Соответственно, полезен он может быть только в грязи или в снегу. Но, судя, к примеру, по рынку США, там пикапы для передвижения по бездорожью, да еще и такие дорогие (базовая цена Rivian R1T заявлена на отметке в 69 000 долларов), используются крайне редко.

Силовая установка пикапа может развивать от 400 до 750 л.с., а в зависимости от установленной батареи R1T может преодолеть без подзарядки от 370 до 640 км. Дорожный просвет пикапа благодаря пневмоподвеске может достигать 360 мм. Заказы на электроновинку фирма Rivian уже начала принимать, а сборка пикапа стартует в конце следующего года.

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