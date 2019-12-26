Названа дата обмена пленными между Киевом и Донбассом

Украина проведет обмен пленными с республиками Донбасса 29 декабря, всего планируется передать более 200 человек, пишут СМИ со ссылкой на источник в группе по организации минских переговоров.

Собеседник «Интерфакса» сообщил, что решение об обмене стало компромиссным вариантом, так как процедуру откладывать дальше было нельзя.

«В списках оказались осужденные на Украине за превышение должностных полномочий уроженцы Киева. Они оказались в числе тех, кто отказался от участия в обмене», – отметил он.

До обмена необходимо опросить всех участников обмена и получить от них либо согласие, либо отказ, сказал источник. По его подсчету, в конечном итоге обменяют около 200 человек.

Во вторник в ЛНР заявили об исключении Киевом ряда лиц из списков на обмен.

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