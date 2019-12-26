Mash: У Галины Волчек наблюдается атрофия мозга

Состояние Галины Волчек, госпитализированной в Москве с воспалением легких, ухудшилось. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Как пишет издание, у режиссера наблюдается атрофия мозга на фоне осложнений, повлиявших на сердце и почки. Помимо этого, Галина Волчек снова находится в тяжелом состоянии, врачи диагностировали энцефалопатию и отеки нижних конечностей.

Прежде в пресс-службе театра «Современник» прокомментировали госпитализацию актрисы, отметив, что ее положили в больницу с воспалением легких, а затем врачи смогли стабилизировать состояние звезды.

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Последнее: Состояние Галины Волчек, госпитализированной в Москве с воспалением легких, ухудшилось. Об этом пишет телеграм-канал Mash. Как пишет издание, у режиссера наблюдается атрофия мозга на фоне осложнений, повлиявших на сердце и почки. Помимо этого, Галина Волчек снова находится в тяжелом состоянии, врачи диагностировали энцефалопатию и отеки нижних конечностей. Прежде в пресс-службе театра «Современник» прокомментировали госпитализацию актрисы, отметив, что ее […]