«Чтобы вы видели только хорошее!»: Алика Смехова призвала подписчиков не стесняться носить очки

Ведущая канала «Россия 1» Алика Смехова призвала подписчиков не стесняться носить очки и слушать врача. Свой предновогодний пост она разместила в Instagram-аккаунте.

На снимке актриса предстала в юбке с цветочным принтом, красной блузке и очках. В своем комментарии 51-летняя Алика Смехова написала, что при проблемах со зрением нужно слушать врача и носить очки. Мнение о том, что они старят, на самом деле очень вредно для здоровья. Зрение будет ухудшаться, появятся головные боли от напряжения зрительного нерва, чувство усталости. В Новом году такие проблемы не нужны, считает ведущая, тем более, если есть простое решение не подвергать свое состояние каким-либо неприятностям. В большей мере это предубеждение связано с людьми среднего возраста, миллионы же молодых людей в случае необходимости надевают очки, прибегают к помощи контактных линз.

В преддверии Нового года Смехова желает всем здоровья,видеть только хорошее, чтобы глаза становились влажными не от горестных слез, а от счастья и радости. Поклонники поддержали актрису, а некоторые даже назвали её «богиней», настолько понравился им образ в очках. Традиционным стало и сравнение с «учительницей». Для части фанатов оптический прибор по-прежнему ассоциируется с умственными способностями человека.

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